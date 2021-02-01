Fenerbahçe'de limit sebebiyle son gün sürpriz ayrılıklar yaşanabilir

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci transferi sonrasında ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertliler önceki günlerde Nabil Dirar ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe yönetimi Dirar'ın dışında Kemal Ademi için de Fatih Karagümrük ile kiralık olarak anlaştı.

Öte yandan son transferlerin ardından ilk 11'de oynama şansı azalan Mert Hakan'a da birçok teklif geldiği ancak kulübün henüz bunlara olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Süper Lig'de transfer dönemi bugün mesai saatinin bitimiyle sona erecek.

Fenerbahçe transfer döneminde kimleri kadrosuna kattı?

Attila Szalai

Mesut Özil

Osayi Samuel

İrfan Can Kahveci