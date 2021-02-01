Spor Fenerbahçede limit sebebiyle son gün sürpriz ayrılıklar yaşanabilir
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de limit sebebiyle son gün sürpriz ayrılıklar yaşanabilir

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertliler limitleri aşmamak için transferin son gününde birkaç isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Rizespor
Fenerbahçe-Rizespor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci transferi sonrasında ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertliler önceki günlerde Nabil Dirar ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe yönetimi Dirar'ın dışında Kemal Ademi için de Fatih Karagümrük ile kiralık olarak anlaştı.

Öte yandan son transferlerin ardından ilk 11'de oynama şansı azalan Mert Hakan'a da birçok teklif geldiği ancak kulübün henüz bunlara olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Süper Lig'de transfer dönemi bugün mesai saatinin bitimiyle sona erecek.

Fenerbahçe transfer döneminde kimleri kadrosuna kattı?

  • Attila Szalai
  • Mesut Özil
  • Osayi Samuel
  • İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı
SPOR
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı
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