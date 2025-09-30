Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı

Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü evinde OGC Nice ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Edson Alvarez, takımla çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.