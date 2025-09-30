Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı

16:5830/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Edson Alvarez de çalışmalarda yer aldı.
Edson Alvarez de çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü evinde OGC Nice ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.


Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.


Edson Alvarez, takımla çalışmalara başladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Nice
#Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı