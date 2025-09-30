Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye uyarı! İsim verdi transfer istedi

Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye uyarı! İsim verdi transfer istedi

13:4030/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirirken isim vererek o mevkiye takviye yapılmasını istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Semih Şentürk, sporON YouTube kanalında Youssef En-Nesyri için çarpıcı ifadeler kullandı. Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin acil devre arası iyi bir golcüye ihtiyacı var, bunu hep söylüyorum. Benim forvetim değil En-Nesyri, kimse yanlış anlamasın."

"Yukarıdan da bakmıyorum, öyle bir karakterim yok. Ben Semih Şentürk'üm gördüğümü söylemek zorundayım."

"Bana göre dışarıda yüz tane Fenerbahçeli ile röportaj yapalım. Kadıköy'de 100 kişiye soralım 'En-Nesyri'yi kim beğeniyor?' diye. Duran daha piyasada yok. Bir tane çok önemli golcüye ihtiyaç var."

#Fenerbahçe
#Semih Şentürk
#Youssef En-Nesyri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı Ekim ayının kaçında, ne zaman yapılacak?