Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye uyarı! İsim verdi transfer istedi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirirken isim vererek o mevkiye takviye yapılmasını istedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Semih Şentürk, sporON YouTube kanalında Youssef En-Nesyri için çarpıcı ifadeler kullandı. Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'nin acil devre arası iyi bir golcüye ihtiyacı var, bunu hep söylüyorum. Benim forvetim değil En-Nesyri, kimse yanlış anlamasın."
"Yukarıdan da bakmıyorum, öyle bir karakterim yok. Ben Semih Şentürk'üm gördüğümü söylemek zorundayım."
"Bana göre dışarıda yüz tane Fenerbahçeli ile röportaj yapalım. Kadıköy'de 100 kişiye soralım 'En-Nesyri'yi kim beğeniyor?' diye. Duran daha piyasada yok. Bir tane çok önemli golcüye ihtiyaç var."