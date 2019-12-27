Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı oyuncu Ozan Tufan yeni kontrata imza attı.
Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile nikah tazeledi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki sezondan başlayarak 3 1 yıllık mukavele imzalandı.
Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;
- "Futbol A takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3 1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcu Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz"
Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
"Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5'inci yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe’m ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe’de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3 1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel ve kaptanımız Emre Belözoğlu’na teşekkür ederim."
SADECE #FENERBAHÇE! 💛💙 pic.twitter.com/0t3AMXBVZv
SADECE #FENERBAHÇE! 💛💙 pic.twitter.com/0t3AMXBVZv— Ozan Tufan (@Ozan) 27 Aralık 2019
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