Fenerbahçe'den açıklama: '2 saat içerisinde tükendi'

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz günlerde yeniden kombine biletleri satışa çıkacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 2 saat içerisinde tükendiği duyuruldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Taraftarlarımızın yoğun talebi ve yönetimimizin kararıyla yeniden satışa çıkan 2025-2026 sezonu futbol kombinelerimiz, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği yoğun ilgi sonrasında 2 saat içinde tükenmiştir.
Taraftarlarımıza, kombinelere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."