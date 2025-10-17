Yeni Şafak
Fenerbahçe'den açıklama: '2 saat içerisinde tükendi'

Haber Merkezi
16:2417/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'de yeni çıkan kombineler de tükendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeniden satışa çıkan kombine biletlerin 2 saat içerisinde tükendiğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü geçtiğimiz günlerde yeniden kombine biletleri satışa çıkacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 2 saat içerisinde tükendiği duyuruldu.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Taraftarlarımızın yoğun talebi ve yönetimimizin kararıyla yeniden satışa çıkan 2025-2026 sezonu futbol kombinelerimiz, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği yoğun ilgi sonrasında 2 saat içinde tükenmiştir.

Taraftarlarımıza, kombinelere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."

