|
Spor

Fenerbahçe’den Busenaz Sürmeneli ile ilgili açıklama: 'Saldırıyı kınıyoruz'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü S.K.'nın (46) tokatlı saldırısına uğrayan milli boksör Busenaz Sürmenli ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

15:31 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Busenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli

Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye yapılan saldırıya tepki göstererek "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." açıklamasında bulundu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli sporcuya yapılan saldırı kınanırken şu ifadeler kullanıldı:


"Trabzon’da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."



#Busenaz Sürmeneli
#Fenerbahçe
#saldırı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih kontenjanları 2024 ÖSYM duyurusu sonrası sorgulanıyor! Önlisans-lisans boş kontenjanları belli oldu mu?