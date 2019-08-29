Fenerbahçe'den Fabio Coentrao'ya teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifi olmadığı için sağ bek oyuncusu Nabil Dirar'ı o bölgede oynatan sarı-lacivertliler bir türlü istediği transferi yapamadı.

Kolarov ile anlaşan fakat Roma ile bonservis konusunda sorunlar yaşayan Fenerbahçe, yine bir İtalyan kulübü olan Lazio'nun sol beki Rıza Durmisi'ye gözlerini çevirmişti. Lazio ile de bonservis sorununu çözemeyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Fabio Coentrao oldu.

Calcio Mercato'nun haberine göre Lazio'nun 5 milyon eurodan aşağı inmemesi üzerine Durmisi'den vazgeçen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'ya yöneldi. Gelen teklifleri inceleyen Portekizli oyuncunun karar vermesi bekleniyor.

Fabio Coentrao geçtiğimiz sezon Rio Ave formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 5 asist yaptı.



