Fenerbahçe'den Fatih Terim'e 'jammer'lı önlem
SÜPER LİG

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e 'jammer'lı önlem

Fenerbahçe'de teknik heyetin, Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olan Fatih Terim'in yardımcılarıyla iletişim kurmasını engellemek için sinyal kesici kullanacakları iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Fenerbahçe maçında tribünde bulunacak Terim, 3 maçlık cezasını derbiyle tamamlayacak.

Fenerbahçe maçında tribünde bulunacak Terim, 3 maçlık cezasını derbiyle tamamlayacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek. Galatasaray'da takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin bulunacak.

Sinyal kesici iddiası

Gazeteci Zeki Uzundurukan, bugün oynanacak derbiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertli kulübün, Fatih Terim'le ilgili önlem aldığını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe teknik heyeti Fatih Terim yardımcıları ile iletişim kuramasın diye yanlarında jammer sinyal kesici getirecek" dedi.

Bilindiği üzere ceza alan teknik direktörün kulübeyle iletişim kurmaması gerekiyor.


  • Jammer nedir?
  • Jammer, frekans karıştırarak sinyal kesen cihazların genel adıdır. Jammer cihazları, bozacakları yayın ile aynı frekanstan gürültü üretirler.


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