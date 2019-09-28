Fenerbahçe'den Fatih Terim'e 'jammer'lı önlem

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek. Galatasaray'da takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin bulunacak.

Gazeteci Zeki Uzundurukan, bugün oynanacak derbiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertli kulübün, Fatih Terim'le ilgili önlem aldığını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe teknik heyeti Fatih Terim yardımcıları ile iletişim kuramasın diye yanlarında jammer sinyal kesici getirecek" dedi.

Bilindiği üzere ceza alan teknik direktörün kulübeyle iletişim kurmaması gerekiyor.





Jammer nedir?

Jammer, frekans karıştırarak sinyal kesen cihazların genel adıdır. Jammer cihazları, bozacakları yayın ile aynı frekanstan gürültü üretirler.



