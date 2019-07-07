Fenerbahçe'den Muriqi için müthiş teklif

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Vedat Muriqi teklifi belli oldu. Sarı-lacivertliler, 4 oyuncu takası artı 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor kulübüne kaleci Tarık Çetin’i bonservisiyle Oğuz Kağan Güçtekin ve Mahsun Çapkan’ı ise kiralık olarak verecek, ayrıca 4 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek. Çaykur Rizespor 1 oyuncu daha istiyor. Bu ismin de Barış Alıcı’nın olması bekleniyor.

Vedat Muriqi transferinde teknik direktör İsmail Kartal, Oğuz Kağan Güçtekin’i özel olarak isterken, genç futbolcuyu gelecek sezon ilk 11’de düşündüğü belirtildi. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferi konusunda her konuda anlaşırken, Vedat Muriqi’nin cevabını beklemeye başladı.

"Fenerbahçe’ye gitmezsen kadro dışı kalırsın"

Çaykur Rizespor yöneticileri, Kosovalı golcüyü Fenerbahçe’ye gitmesi için yoğun çaba sarf ederken, “Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Fenerbahçe’nin teklifi bize daha uygun. Senin de Fenerbahçe ile anlaşmanı bekliyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yöneticilerin Vedat Muriqi’ye, "Fenerbahçe’ye gitmezsen kadro dışı kalırsın" diye baskı yaptığı da belirtildi.