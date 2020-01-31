Fenerbahçe'den Sörloth'a özel önlem

Fenerbahçe, Trabzonspor’un hücum silahlarına özel önlem alacak. Sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin Norveçli golcüsü Sörtloth’u Serdar Aziz ile durduracak. Hava toplarında oldukça etkili olan 1.95’lik golcüye, Serdar Aziz yakın markaj uygulayacak. Defansın arkasına atılan toplarda da Jailson hızıyla geçit vermeyecek. Stoperde görev alacak Jailson ile Serdar Aziz, Sörloth ile bu maçta oynaması beklenen Ekuban’ın adeta gölgesi olacak. Sarı-lacivertliler yapacağı baskıyla Sörloth ve Ekuban’ı ceza sahasında topla buluşturmamayı amaçlıyor.
Trabzon orta sahasına baskı yapılarak, topla minimum temasta bulunmalarını ve mümkün olduğunca az top kullandırtmak planlanıyor. Burada Gustavo-Ozan Tufan ikisine büyük görev düşecek. Trabzonspor’un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önlemi de beklerle alınacak.
- Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Kapılan toplarla hücuma hızlı çıkılmasında da bu oyuncular kilit önem taşıyor.
Avrupa'nın gol kralları
🔸#SüperLig - #Sörloth - #Trabzonspor
🔸#PremierLeague - #Vardy - #Leicester
🔸#Bundesliga- #Werner - #RBLeipzig
🔸#Bundesliga - #Lewandowski - #Bayern
🔸#SerieA- #Immobile - #Lazio pic.twitter.com/JjMVz70Vyq
Avrupa'nın gol kralları
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