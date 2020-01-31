Fenerbahçe'den Sörloth'a özel önlem

Fenerbahçe, Trabzonspor’un hücum silahlarına özel önlem alacak. Sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin Norveçli golcüsü Sörtloth’u Serdar Aziz ile durduracak. Hava toplarında oldukça etkili olan 1.95’lik golcüye, Serdar Aziz yakın markaj uygulayacak. Defansın arkasına atılan toplarda da Jailson hızıyla geçit vermeyecek. Stoperde görev alacak Jailson ile Serdar Aziz, Sörloth ile bu maçta oynaması beklenen Ekuban’ın adeta gölgesi olacak. Sarı-lacivertliler yapacağı baskıyla Sörloth ve Ekuban’ı ceza sahasında topla buluşturmamayı amaçlıyor.

Trabzon orta sahasına baskı yapılarak, topla minimum temasta bulunmalarını ve mümkün olduğunca az top kullandırtmak planlanıyor. Burada Gustavo-Ozan Tufan ikisine büyük görev düşecek. Trabzonspor’un içeri kat edebilen kanat oyuncularının önlemi de beklerle alınacak.

Derbide gözler golcülerde olacak 19’uncu haftası tamamlanan Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 35 puanla 4’üncü sırada tamamladı. Sivasspor’un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20’nci haftada Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de daha önemli bir hale geldi. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor.Bir yanda 3 puan diğer yanda krallık yarışıŞampiyonluk yarışının iddialı iki ekibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Bordo-mavili takımda 15 golle şu anda Süper Lig’in en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 golü bulunan Fenerbahçeli Vedat Muriç, bu karşılaşmada hem takımlarının yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.Çimşir 'önde baskı' istiyorÖte yandan, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de Fenerbahçe maçı öncesi işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalışın. Rakibi beklemeyin” şeklinde uyarılarda bulunuyor.Avrupa'nın gol kralları🔸#SüperLig - #Sörloth - #Trabzonspor🔸#PremierLeague - #Vardy - #Leicester🔸#Bundesliga- #Werner - #RBLeipzig🔸#Bundesliga - #Lewandowski - #Bayern 🔸#SerieA- #Immobile - #Lazio pic.twitter.com/JjMVz70Vyq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2020

Sağ bekte görev yapacak Isla ve sol bekte oynayacak Dirar ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Orta alanın solunda görev yapacak Tolga Ciğerci de defansif özelliğiyle rakibin etkili kanat ataklarına izin vermeyecek. Kapılan toplarla hücuma hızlı çıkılmasında da bu oyuncular kilit önem taşıyor.