Spor Fenerbahçeli taraftarlardan İrfan Cana "Formanın hakkını ver"
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Fenerbahçeli taraftarlardan İrfan Can'a: "Formanın hakkını ver"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 63. dakikada Jorge Jesus tarafından oyundan alınan İrfan Can Kahveci ise, sahada gösterdiği performans sebebiyle sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlardan İrfan Cana: Formanın hakkını ver
İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, kontrollü başladığı maçı aynı şekilde devam ettirerek sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Müsabakaya ise 63. dakikada teknik direktör Jorge Jesus tarafından oyundan alınan İrfan Can Kahveci damga vurdu. Kahveci, oyundan çıkana kadar sergilediği temposuz ve isteksiz performansıyla taraftarların büyük tepkisini çekti.

Zaman zaman basit top kayıpları yapıp elde ettiği fırsatları da değerlendiremeyen 27 yaşındaki futbolcuya, maçın bitimiyle beraber sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuya tepki amaçlı yaptıkları paylaşımlarda, "Yeter artık. Bana kalsa gelen sezon başı satılmalıydı. İrfan'ı da Ozan gibi yıllarca bekleyecek miyiz bu sene olacak diye?, İrfan gibi topçu bunun neresini övüyorlar 2 senedir anlamıyorum." şeklinde yorumlara yer verdiler.

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