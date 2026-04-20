Fenerbahçelileri korkutan olay: Stadyum yakınında ani yıkım

Stadyum yakınındaki bir inşaatta istinat duvarı çöktü.
Fenerbahçe Stadyumu yakınındaki bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgede inceleme başlatıldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Stadyumu yakınlarında bulunan bir inşaat alanında temel istinat duvarında çökme meydana geldi.
Henüz nedeni netlik kazanmayan olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre çökme, inşaat sahasında gerçekleşirken çevredeki yapı ve yollarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.
O anlar;
20 Nisan, Pazartesi
