Fenerbahçe'nin eski futbolcusu efsane teknik direktör Radomir Antic hayatını kaybetti

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid’de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji’i çalıştırmıştı.

Sırp teknik adam, İspanya’da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid’i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti



──Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı. pic.twitter.com/MvdCWXJciM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Nisan 2020

Fenerbahçe'den taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Radomir Antic'in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic" ifadeleri kullanıldı.