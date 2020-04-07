SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu efsane teknik direktör Radomir Antic hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi AA
Antic, kariyerinde Barcelona ve Real Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.

Antic, kariyerinde Barcelona ve Real Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid’de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji’i çalıştırmıştı.

Sırp teknik adam, İspanya’da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid’i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Fenerbahçe'den taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Radomir Antic'in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic" ifadeleri kullanıldı.

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