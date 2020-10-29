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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Macron'a: Tiksiniyorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, İslam düşmanlığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Charlie Hebdo dergisine tepkisini dile getirdi. 34 yaşındaki Müslüman futbolcu, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, kariyerini Portekiz ekibi Boavista'da sürdürüyor.

​​Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, kariyerini Portekiz ekibi Boavista'da sürdürüyor.

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı kadroda yer alan tecrübeli savunma oyuncusu Adil Rami, Macron'un İslam karşıtı tutumuna sessiz kalmadı.

"Bizi pisliğe itiyorsun"

"Artık susamam" diyerek sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Adil Rami, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum, kırılıyorum ve tiksiniyorum. Tabii ki ben Müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanlara ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Her fırsatta İslam düşmanı ve ırkçı söylemlerle ortaya çıkan Emmanuel Macron’un yönettiği Fransa, iskeletini Müslüman futbolcuların oluşturduğu milli takım kadrosuyla Dünya Kupası kazanmıştı. Adil Rami de o kadrodaki Müslüman futbolculardan bir tanesiydi.

Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazandığı kadro.
Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazandığı kadro.


Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye dersi
Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye dersi

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.Medipol Başakşehir’de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… Bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir” yorumu yaptı.Ne t&#39;inquiète pas Pierrot, ils seront en sécurité...😉🙏🏿. De temps en temps c&#39;est quand même pas mal d&#39;éteindre sa télé et de visiter le monde par soi-même pour s&#39;apercevoir de la beauté et la gentillesse des peuples qui nous sont inconnus... https://t.co/Pwrc4JDv1c&mdash; Demba Ba (@dembabafoot) October 26, 2020 PSG'yi eleyen golü atmıştıDemba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti. Paul Pogba milli takımı bırakmamış

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