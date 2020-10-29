Fenerbahçe'nin eski yıldızından Macron'a: Tiksiniyorum

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı kadroda yer alan tecrübeli savunma oyuncusu Adil Rami, Macron'un İslam karşıtı tutumuna sessiz kalmadı.

"Bizi pisliğe itiyorsun"

"Artık susamam" diyerek sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Adil Rami, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum, kırılıyorum ve tiksiniyorum. Tabii ki ben Müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanlara ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

VİDEO 🔥| Bir dönem @Fenerbahce forması da giyen Adil Rami, Emmanuel Macron ve Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi: pic.twitter.com/aK3weU3IvR — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) October 28, 2020

Her fırsatta İslam düşmanı ve ırkçı söylemlerle ortaya çıkan Emmanuel Macron’un yönettiği Fransa, iskeletini Müslüman futbolcuların oluşturduğu milli takım kadrosuyla Dünya Kupası kazanmıştı. Adil Rami de o kadrodaki Müslüman futbolculardan bir tanesiydi.



