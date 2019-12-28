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Fenerbahçe'nin favorisi Choupo Moting

Fransız basını, Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılması gündemde olan Choupo-Moting’i kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moting, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Moting, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe, PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kamerunlu futbolcu Erick Maxim Choupo-Moting’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki Moting ile devre arasında sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

Fransız basınında Le10Sport’un haberine göre Fenerbahçe’nin PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Choupo-Moting’i transfer etmek istediği belirtildi. PSG’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve yönetimin de sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı Moting, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Choupo-Moting’i Ocak ayında bonservis ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde transferin sezon sonuna sarkacağı da ifade edildi.


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