Fenerbahçe'nin forma vermediği yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli forma ile sadece 13 dakika forma giydi. Cocu döneminde 1.5 milyon euro ödenerek alınan oyuncu Koeman döneminde de forma şansı bulamamıştı.

Hollanda alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla A Milli Takım'da oynamaya aday oyuncular arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun mevcut durumu Hollanda Futbol Federasyonu tarafından da takip ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Fenerbahçe'ye transferi sonrası forma şansı bulamayan oyuncu için genç oyuncunun menajerlik şirketi Wasserman Netherlands yetkilileri sarı lacivertli yönetimden bilgi alırken oyuncunun gelecek sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olması için şimdiden görüşmelerin başladığı belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen'de çıkığı 70 resmi maçta 12 gol atıp 16 asist yapma başarısı göstermişti.

