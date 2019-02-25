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Fenerbahçe'nin forma vermediği yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin sezon başında Hollanda'nın NEC Nijmegen'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilerde adeta kayboldu. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamaya aday oyuncular arasında gösterilen 19 yaşındaki futbolcu, Cocu ve Koeman dönemlerinde hiç forma şansı bulamadı. Ersun Yanal ise genç oyuncuya sadece 13 dakika şans verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olmuştu.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli forma ile sadece 13 dakika forma giydi. Cocu döneminde 1.5 milyon euro ödenerek alınan oyuncu Koeman döneminde de forma şansı bulamamıştı.

Hollanda alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla A Milli Takım'da oynamaya aday oyuncular arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun mevcut durumu Hollanda Futbol Federasyonu tarafından da takip ediliyor.

  • Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Fenerbahçe'ye transferi sonrası forma şansı bulamayan oyuncu için genç oyuncunun menajerlik şirketi Wasserman Netherlands yetkilileri sarı lacivertli yönetimden bilgi alırken oyuncunun gelecek sezon daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olması için şimdiden görüşmelerin başladığı belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen'de çıkığı 70 resmi maçta 12 gol atıp 16 asist yapma başarısı göstermişti.

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