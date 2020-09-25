Vedat Muriqi'in bonuslarla beraber 20 milyon euroya Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler de gözler forvet transferine çevrilmişti. Fenerbahçe bu mevkiiye Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezonla beraber forma numaraları da sahiplerine verilmeye başlandı. En çok merak edilen forma numarası olan '10 numara' da sahibini buldu.
Fenerbahçe'nin yeni '10 numara'sı belli oldu beINSPORTS'un haberine göre, geçtiğimiz sezon Max Kruse'nin giydiği 10 numaralı formayı bu sezon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta giyecek. Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'ya imzayı attırdı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz." KAP açıklaması yapıldıFenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."Fenerbahçe Samatta'nın transferini bu video ile açıkladı;Ailemize hoş geldin Samatta! 💛💙 pic.twitter.com/0vy0NAuUTF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2020
Serdar Dursun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı: Erol Bulut istedi beni
Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un adı ülkemizin önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile masaya oturduğunu açıkladı. Bonservisi konusunda da açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kendisine tekliflerin geldiğini fakat kulübün kabul etmediğini söyledi.Radyospor'a açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kulübün bonservis için 1.5 milyon euro istediğini açıklarken, "Yöneticilerle konuştum. Hedeflerim olduğunu daha üst liglerde yer almayı hedeflediğimi ifade ettim. Bonservisimle ilgili sıkıntı oldu. Kulüp 1.5 milyon euro istiyor. 1-2 takım resmi teklif yaptı ama Darmstadt bu teklifi beğenmedi. Kulüpler de bu bedeli ödemeye korktu. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdi "Erol Bulut ile görüştüm, beni 2. forvet olarak istedi"Adının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılması hakkında da konuşan 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Bu takımlarla menajerim görüştü. Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü. Tabii ki bonservisim ve çeşitli nedenlerden dolayı temaslar son birkaç haftada kesildi. Ama Fenerbahçe’ye transferim gayet ciddi bir durumdaydı" dedi.Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 36 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı.Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldımGolcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görürCagliari, Fenerbahçe'nin de istediği Diego Godin'i transfer etti
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