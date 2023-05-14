Bruma'nın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Bruma, kariyerini Portekiz'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takımın PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı fakat beğenilmemesine rağmen 4.25 milyon euroya bonservisini aldığı 28 yaşındaki oyuncu tartışmalara neden olmuştu. Daha sonra Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.
Fenerbahçe'ye Bruma müjdesi
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Braga'ya kiraladığı sol kanat oyuncusu Bruma, performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzuna girmeyi başardı. Braga, Bruma'yı kadrosunda tutmak isterken, Fenerbahçe yönetimi 4 milyon euroluk bir satın alma teklifi gelmesi halinde Portekizli yıldızın satışına sıcak bakıyor.
Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Bruma, 3 gol ve 5 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Bruma'nın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.