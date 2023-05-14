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Spor

Fenerbahçe'ye Bruma müjdesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroda düşünülmeyen Bruma'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 4 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda 28 yaşındaki oyuncuyu gönderecek.

Haber Merkezi
12:01 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bruma'nın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Bruma'nın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Bruma, kariyerini Portekiz'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takımın PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı fakat beğenilmemesine rağmen 4.25 milyon euroya bonservisini aldığı 28 yaşındaki oyuncu tartışmalara neden olmuştu. Daha sonra Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.


Fenerbahçe'ye Bruma müjdesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Braga'ya kiraladığı sol kanat oyuncusu Bruma, performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzuna girmeyi başardı. Braga, Bruma'yı kadrosunda tutmak isterken, Fenerbahçe yönetimi 4 milyon euroluk bir satın alma teklifi gelmesi halinde Portekizli yıldızın satışına sıcak bakıyor.


Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Bruma, 3 gol ve 5 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Bruma'nın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.






#Fenerbahçe
#Bruma
#Braga
22 dakika önce
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