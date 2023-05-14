Fenerbahçe'ye Bruma müjdesi

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Bruma, kariyerini Portekiz'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takımın PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı fakat beğenilmemesine rağmen 4.25 milyon euroya bonservisini aldığı 28 yaşındaki oyuncu tartışmalara neden olmuştu. Daha sonra Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.