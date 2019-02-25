Fenerbahçe'ye gol atan Gökhan Gönül sevinmedi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta gol atan Gökhan Gönül gündem oldu. Milli futbolcu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi. Dakikalar sonra bu kez rakibinin müdahalesiyle yerde kalan 33 yaşındaki oyuncu bu kez takımına penaltı kazandırdı.

Penaltı atışını gole çeviren Burak Yılmaz, skoru 2-0'a getirdi. Gökhan Gönül bu golden sonra da aşırı sevinç göstermedi.