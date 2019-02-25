Fenerbahçe'ye gol atan Gökhan Gönül sevinmedi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta gol atan Gökhan Gönül gündem oldu. Milli futbolcu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi. Dakikalar sonra bu kez rakibinin müdahalesiyle yerde kalan 33 yaşındaki oyuncu bu kez takımına penaltı kazandırdı.
Penaltı atışını gole çeviren Burak Yılmaz, skoru 2-0'a getirdi. Gökhan Gönül bu golden sonra da aşırı sevinç göstermedi.
- -Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbilerde atılan son 28 golün 27'si ve son 12 golün tamamı yabancı oyunculardan gelmişti. Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz bu eşleşmede Şubat 2016'dan (Volkan Şen) bu yana gol atan ilk yerli isimler oldular.
- -Gökhan Gönül, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk golünü attı.
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