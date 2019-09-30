Fenerbahçe'ye Isla'dan iyi haber

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 11'e, Galatasaray ise puanını 9'a yükseltti.Koray Şener UnutulmadıGeçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.Kruse ve Babel İstiklal Marşı'nı okuduFatih Terim derbide yer almadıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının son maçı olan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamadı. Terim bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Deneyimli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.Galatasaray'da 5 değişiklikGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Terim, bu maçta görev alan Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük ve Andone yerine; Mariano, Lemina, Belhanda, Feghouli ve Falcao'ya şans verdi.Galatasaray derbide sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.Fenerbahçe'de 3 isim değiştiFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ilk 11'inde 3 ismi değiştirdi. Yanal, sakatlığı bulunan Rodrigues'in yanı sıra Rami ve Deniz Türüç'ü yedek kulübesine çekti. Yanal, bu isimlerin yerine Isla, Emre Belözoğlu ve Jailson'a görev verdi.Fenerbahçe derbi için sahaya şu 11'le çıktı: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Kruse, Vedat Muriç.Belhanda maske ile oynadıGalatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede çenesine bir darbe alan ve tedavi gören Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maske ile birlikte takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakmadı.Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon VAR'da incelendikten sonra Fenerbahçe lehine el kararı verilerek oyun yeniden başladı. pic.twitter.com/tsQJQMd4fs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2019 Derbi kapalı gişeGalatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.



