Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Son olarak bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ersun Yanal'ın kadroya katılmasını çok istediği Luiz Gustavo konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Nice maçının ardından konuşan Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas yaptığı açıklamada, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den bizi tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.