Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber
SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de gündem transferlere döndü. Sarı-lacivertli ekibin ısrarla kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavo'dan ise kötü haber geldi.

Haber Merkezi Diğer
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Son olarak bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ersun Yanal'ın kadroya katılmasını çok istediği Luiz Gustavo konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Nice maçının ardından konuşan Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas yaptığı açıklamada, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den bizi tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Nice maçının 81. dakikasında oyuna dahil olan Luiz Gustavo için Fenerbahçe, 5.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus teklif etmişti.

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