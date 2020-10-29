Fenerbahçe'ye transfer olacağını öğrenince ailesiyle gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayında yapılan transferlerin hikayeleriyle ilgili detayları bilgiler verdi.

Belözoğlu, en zorlandığı transferin Mert Hakan Yandaş olduğunu söylerken Gökhan Gönül transferinde yaşanan duygusal anları da anlattı.

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sağ bek, sarı lacivertlilere transfer olacağını öğrenince göz yaşlarını tutamadı.

Emre Belözoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ali Koç başkana sunmadan önce görüştük Gökhan Gönül ile. İlk görüşmeyi ben yaptım. Gökhan beni orada duygulandırdı 'çocukluk hayalimi yeniden yaşattın bana' dedi. 'Eşimle şu anda gözyaşı döküyoruz bunu bil' dedi. Bunu ben de net bir şekilde hissettim. Benim için en duygusal transfer buydu. Keşke bana da biri böyle bir teklif yapsaydı. Yani çocukluk hayalimi yaşamak adına"

Gökhan Gönül: ''Jübile yapmaya gelmedim'' pic.twitter.com/DGD3wbXHVv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 6, 2020

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni unvanı belli oldu. Sarı lacivertlilerde gazetecilerin katıldığı basın toplantısında dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan bir tanesi de Emre Belözoğlu'na yönetilen transfer sorusuydu.'İsteyip de alamadığınız futbolcu var mı?' sorusu yöneltilen Belözoğlu bu soruyu cevaplamadı. Ancak basın toplantısının ilerleyen dakikalarında başkan Ali Koç açıklamaları esnasında şu dikkat çeken mesajları verdi;"Transfer döneminde bizim onları ikna ettiğimiz, onların bizi ikna ettiği birçok transfer oldu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Birbirimize güvenimizin olduğunu daha iyi görmüş olduk. Emre Belözoğlu transfer döneminde Malang Sarr'ı çok istemişti ama olmamıştı. Hocamız da Bakasetas'ı çok istemişti" Malang Sarr nereye transfer oldu?-Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Malang Sarr bonservis bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibi Sarr'ı Porto'ya kiralık olarak gönderdi. Sarr'ın Transfermarkt piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlendi.Bakasetas transferi neden gerçekleşmedi?-Erol Bulut'un çok istediği Bakasetas ise Alanyaspor'dan ayrılmadı. Yunan futbolcu için istenen 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenememişti ve PAOK'tan Yunan orta saha oyuncusu Pelkas 1.6 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020