SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye transfer olacağını öğrenince ailesiyle gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe yaz transfer döneminde sansasyonel imzalar attıran takımların başında geldi. Bu transferlerden bazılarının sarı lacivertlilere imza atma hikayesi ise oldukça dikkat çekici.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor maçı sonrasında yaşadığı sevinç.

Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor maçı sonrasında yaşadığı sevinç.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayında yapılan transferlerin hikayeleriyle ilgili detayları bilgiler verdi.

Belözoğlu, en zorlandığı transferin Mert Hakan Yandaş olduğunu söylerken Gökhan Gönül transferinde yaşanan duygusal anları da anlattı.

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sağ bek, sarı lacivertlilere transfer olacağını öğrenince göz yaşlarını tutamadı.

Emre Belözoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • "Ali Koç başkana sunmadan önce görüştük Gökhan Gönül ile. İlk görüşmeyi ben yaptım. Gökhan beni orada duygulandırdı 'çocukluk hayalimi yeniden yaşattın bana' dedi. 'Eşimle şu anda gözyaşı döküyoruz bunu bil' dedi. Bunu ben de net bir şekilde hissettim. Benim için en duygusal transfer buydu. Keşke bana da biri böyle bir teklif yapsaydı. Yani çocukluk hayalimi yaşamak adına"

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni unvanı belli oldu. Sarı lacivertlilerde gazetecilerin katıldığı basın toplantısında dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan bir tanesi de Emre Belözoğlu'na yönetilen transfer sorusuydu.'İsteyip de alamadığınız futbolcu var mı?' sorusu yöneltilen Belözoğlu bu soruyu cevaplamadı. Ancak basın toplantısının ilerleyen dakikalarında başkan Ali Koç açıklamaları esnasında şu dikkat çeken mesajları verdi;"Transfer döneminde bizim onları ikna ettiğimiz, onların bizi ikna ettiği birçok transfer oldu. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Birbirimize güvenimizin olduğunu daha iyi görmüş olduk. Emre Belözoğlu transfer döneminde Malang Sarr'ı çok istemişti ama olmamıştı. Hocamız da Bakasetas'ı çok istemişti" Malang Sarr nereye transfer oldu?-Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Malang Sarr bonservis bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibi Sarr'ı Porto'ya kiralık olarak gönderdi. Sarr'ın Transfermarkt piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlendi.Bakasetas transferi neden gerçekleşmedi?-Erol Bulut'un çok istediği Bakasetas ise Alanyaspor'dan ayrılmadı. Yunan futbolcu için istenen 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenememişti ve PAOK'tan Yunan orta saha oyuncusu Pelkas 1.6 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı.“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020

Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf: En zorlandığı transferi açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf: En zorlandığı transferi açıkladı

Emre Belözoğlu, yapılan transferlerle ilgili detayları ilk kez paylaştı. Haber Global'e konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"En zor transferim Mert Hakan""Oyuncu transfer ederken bir tek yeteneğine bakıp da oyuncular almayacaksınız. En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu.""Çok abartılacak bir şey yapmadım""35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana.""Gökhan Gönül beni duygulandırdı""Gökhan Gönül lig bittikten sonra başkanımızla oturdu konuştu. İlk görüşmeyi ben yaptığım için Gökhan beni duygulandırdı. 'Bana çocuk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda' dedi.""Kruse'yi ben göndermedim""Max Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ailesinden uzak diye kulüp çok destek oldu. Maalesef bu iyi niyet güzel karşılık bulmadı Max tarafından." "Sangare'yi kimsenin elinden almadık""Biz hiçbir oyuncuyu kimsenin elinden almadık. Beşiktaş'ın bu sürece dahil olmadığını söylediler. Başkanımız görüşmede 2 kere sordu ve Beşiktaş'ın dahil olmadığını söylediler. Biz bonservisi olan futbolcunun önce kulübüyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ta kendi aralarında yaşamış olduklarını söylediler. Bu anlaşmazlıktan dolayı Beşiktaş'ın masada olmadığını söylediler. Biz kendi bütçemize oranla Nazım'la çok uygun anlaşma yaptık. Biz performansa odaklı transferler yaptık. Nazım konusunda net ve samimice söylüyorum, transfer yarışı artık geride kalmalı zaten. Biz o golleri atma derdinde değiliz."Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un isteyip alamadığı futbolcuların isimleri açıklandı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.