Fenerbahçe'ye transfer olacağını öğrenince ailesiyle gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe yaz transfer döneminde sansasyonel imzalar attıran takımların başında geldi. Bu transferlerden bazılarının sarı lacivertlilere imza atma hikayesi ise oldukça dikkat çekici.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayında yapılan transferlerin hikayeleriyle ilgili detayları bilgiler verdi.
Belözoğlu, en zorlandığı transferin Mert Hakan Yandaş olduğunu söylerken Gökhan Gönül transferinde yaşanan duygusal anları da anlattı.
Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sağ bek, sarı lacivertlilere transfer olacağını öğrenince göz yaşlarını tutamadı.
Emre Belözoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Ali Koç başkana sunmadan önce görüştük Gökhan Gönül ile. İlk görüşmeyi ben yaptım. Gökhan beni orada duygulandırdı 'çocukluk hayalimi yeniden yaşattın bana' dedi. 'Eşimle şu anda gözyaşı döküyoruz bunu bil' dedi. Bunu ben de net bir şekilde hissettim. Benim için en duygusal transfer buydu. Keşke bana da biri böyle bir teklif yapsaydı. Yani çocukluk hayalimi yaşamak adına"
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