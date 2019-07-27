SÜPER LİG

Ferdi Kadıoğlu ipleri kopardı

Fenerbahçe'den forma şansı bulamayan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, kendisine kulüp bulması yönünde menajerine talimat verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştı.

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe’de geçen sezon fiziği yetersiz olduğu gerekçesiyle oynatılmayan Ferdi Kadıoğlu bu sezon hazırlık kampında da 10 numara olmasına rağmen teknik heyet tarafından ısrarla sağ bekte denenmesi üzerine ipleri kopardı.

Sağ bekte denenmesi nedeniyle rahatsızlığını teknik heyete ileten genç oyuncu, “Benim gerçek mevkim 10 numara. Ancak siz beni sağ bekte deniyorsunuz. Bu mevkide yararlı olamam” diyerek isyanını dile getirdi.

Ancak teknik heyetin genç oyuncunun bu isyanına “Biz sana nerede görev verirsek orada oynayacaksın” şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Beklemediği bu cevap karşısında Ferdi büyük üzüntü yaşadı.


Ayrılmak istediğini söyledi

Geçen sezonun ara transfer döneminde Hollanda’dan gelen teklifler nedeniyle ayrılmak isteyen ancak sportif direktör Damien Comolli tarafından izin verilmeyen Ferdi Kadıoğlu bu kez ayrılmakta kararlı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, F.Bahçe’de forma giymesinin imkansız olduğunu belirterek, ayrılmak istediğini söyledi. Ferdi’nin menajerine de kulüp bulması yönünde talimat verdi. Genç oyuncunun menajeri de Comolli ile görüşerek, Ferdi’nin kiralanmasını isteyecek.


Ferdi Kadıoğlu isyan etti fotoğrafları kaldırdı
Ferdi Kadıoğlu isyan etti fotoğrafları kaldırdı

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli oyuncu Ferdi Kadıoğlu dikkati çeken bir harekete imza attı.Karşılaşmada oynatılmayan 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından Instagram hesabındaki Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi.Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.Hollanda’nın alt yaş gruplarında forma giyen ve A Takım’a seçilebilecek isimler arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştı.

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