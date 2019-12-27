SÜPER LİG

Ferdi Kadıoğlu transferi FIFA'lık oldu

Fenerbahçe’nin 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nun 700 bin Euro’luk ödemesini yapmadı. Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nijmegen kulübü, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etti. FIFA sarı - lacivertlilere yaptırım getirebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe’nin Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen kulübünden 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisinin yarısını ödediği, 700 bin Euro’luk kısmın ise halen ödemediği ortaya çıktı.

NEC Nijmegen kulübü borcun ödenmesi için Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etti. FIFA’nın Ocak ayı içerisinde Fenerbahçe ile ilgili bir karar alması bekleniyor.

NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp yapması gereken ödemeyi yapmıyor. Fenerbahçe ilk taksidi bir gün içinde yatırmıştı. Sonra kendilerinden ses çıkmadı. Ferdi Kadıoğlu’nun geri çağrılması gibi bir şey söz konusu değil, bonservisin yarısını aldık. Bir kulüp olarak tek yapılabilecek şey konuyu FIFA’ya, UEFA’ya taşımak. Umarım Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman Avrupa Lisansı’na (UEFA Kulüp Lisansı) başvurmaları gerekecek ve bunun için de borcunuz olmaması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ödemeleri gerekecek. Bu yüzden her hafta Türkiye liginde kaçıncı sıradalar diye bakıyoruz” dedi.

Bonservis bedelinin diğer yarısını hala beklediklerini ifade eden NEC Nijmegen yöneticisi “FIFA’nın konuyla ilgili vereceği kararı bekliyoruz. Ocak ayı içerisinde kararın verilip ödemenin bir an önce gerçekleşeceğini umut ediyoruz. FIFA, Fenerbahçe’nin derhal ödemeyi yapması aksi takdirde cezai yaptırım olacağı yönünde bir karar alabilir. Umarım sert bir karar alırlar” ifadelerini kullandı.

Futbolcuların maaşları gecikmeli ödeniyor

Diğer yandan Fenerbahçe’de maaş ödeme sorunu devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim bu sorunu çözmek için yoğun çaba gösteriyor. Yönetimin futbolcu maaşlarının ödenmesinde 2-3 ay geriden geldiği öğrenildi. Ödemelerin aksaması sarı lacivertli futbolcularda huzursuzluğa neden oluyor.


Fenerbahçe’de hedef Ghoulam
Fenerbahçe’de hedef Ghoulam

Sezon başında sol bek pozisyonuna transfer yapamayan ve Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle asıl mevkisi sağ bek ve sağ kanat olan Dirar’ı sol bek olarak kullanan Fenerbahçe’de devre arası transfer döneminde ilk hedefi bu mevki.İtalyan İlmattino Gazetesi’nde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiği iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonunda daha hazır olup Napoli forması giymek istediği söylenenler arasında.Faouzi Ghoulam bu sezon Napoli formasıyla 5 maçta forma giydi ve ligin son 8 haftasında sakatlığından dolayı sahalardan uzak kaldı.

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