Ferdi Kadıoğlu transferi FIFA'lık oldu

Fenerbahçe’nin Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen kulübünden 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisinin yarısını ödediği, 700 bin Euro’luk kısmın ise halen ödemediği ortaya çıktı.

NEC Nijmegen kulübü borcun ödenmesi için Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etti. FIFA’nın Ocak ayı içerisinde Fenerbahçe ile ilgili bir karar alması bekleniyor.

NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp yapması gereken ödemeyi yapmıyor. Fenerbahçe ilk taksidi bir gün içinde yatırmıştı. Sonra kendilerinden ses çıkmadı. Ferdi Kadıoğlu’nun geri çağrılması gibi bir şey söz konusu değil, bonservisin yarısını aldık. Bir kulüp olarak tek yapılabilecek şey konuyu FIFA’ya, UEFA’ya taşımak. Umarım Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman Avrupa Lisansı’na (UEFA Kulüp Lisansı) başvurmaları gerekecek ve bunun için de borcunuz olmaması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ödemeleri gerekecek. Bu yüzden her hafta Türkiye liginde kaçıncı sıradalar diye bakıyoruz” dedi.

Bonservis bedelinin diğer yarısını hala beklediklerini ifade eden NEC Nijmegen yöneticisi “FIFA’nın konuyla ilgili vereceği kararı bekliyoruz. Ocak ayı içerisinde kararın verilip ödemenin bir an önce gerçekleşeceğini umut ediyoruz. FIFA, Fenerbahçe’nin derhal ödemeyi yapması aksi takdirde cezai yaptırım olacağı yönünde bir karar alabilir. Umarım sert bir karar alırlar” ifadelerini kullandı.

Futbolcuların maaşları gecikmeli ödeniyor

Diğer yandan Fenerbahçe’de maaş ödeme sorunu devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim bu sorunu çözmek için yoğun çaba gösteriyor. Yönetimin futbolcu maaşlarının ödenmesinde 2-3 ay geriden geldiği öğrenildi. Ödemelerin aksaması sarı lacivertli futbolcularda huzursuzluğa neden oluyor.