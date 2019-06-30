SÜPER LİG

Feyyaz Uçar Denizlispor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in yardımcısı Feyyaz Uçar oldu.

Haber Merkezi IHA
Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan, Kayserispor’dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru’nun ardından bir transfer de teknik ekibe yaptı.

Ege ekibi, teknik direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda teknik ekibe Feyyaz Uçar’ı dahil etti. Uçar’ın, İldiz’in birinci yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar’ın yanı sıra ekibe atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getirildi.

Daha önce Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka’yı çalıştıran Uçar’ın önümüzdeki günlerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi.

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