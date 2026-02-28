Fidan Aliti'nin Osimhen'e yaptığı hareket penaltı mı, müdahale var mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Maçın gidişatı büyük tartışmalara yol açan bir pozisyonla gündeme oturdu. Maçın 52. dakikasında Victor Osimhen, ceza sahası içinde Alanyasporlu savunmacı Fidan Aliti ile ikili mücadeleye girdi. Osimhen yerde kalınca Galatasaray cephesi penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan faulü Alanyaspor lehine verdi ve pozisyonu devam ettirdi. Bu karar, sarı-kırmızılı taraftarlar ve yorumcular arasında yoğun eleştiri topladı.