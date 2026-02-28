Yeni Şafak
Fidan Aliti'nin Osimhen'e yaptığı hareket penaltı mı, müdahale var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

21:3428/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Maç sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın 52. dakikasında Osimhen ceza sahası içerisinde Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti'nin yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan Alanyaspor'un lehine faul kararı verdi. Peki, Osimhen'in pozisyonu penaltı mı, faul var mı? İşte eski hakemlerin yorumları.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Maçın gidişatı büyük tartışmalara yol açan bir pozisyonla gündeme oturdu. Maçın 52. dakikasında Victor Osimhen, ceza sahası içinde Alanyasporlu savunmacı Fidan Aliti ile ikili mücadeleye girdi. Osimhen yerde kalınca Galatasaray cephesi penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan faulü Alanyaspor lehine verdi ve pozisyonu devam ettirdi. Bu karar, sarı-kırmızılı taraftarlar ve yorumcular arasında yoğun eleştiri topladı.

Fidan Aliti'nin Osimhen'e yaptığı hareket penaltı mı, müdahale var mı?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Deniz Ateş Bitnel:
'Osimhen önceliği aldı , topa da vurdu! Geç kalan ve dikkatsiz olan defans oyuncusu! Pozisyon penaltı olmalıydı!'

