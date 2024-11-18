FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı: Men cezası sürecek mi?

FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.
Rus basınından Match TV'nin haberine göre; Rusya, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca kulüp takımları UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösteremeyecek.
Rus kulüpleri, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarında yer almıyor.
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