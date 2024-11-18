FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı: Men cezası sürecek mi?

FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı.

Rus basınından Match TV'nin haberine göre; Rusya, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca kulüp takımları UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösteremeyecek.