FIFA’dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA’dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1’er, konfederasyonlara 2’şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500’er bin dolar verileceği belirtildi.

Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35’i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA’nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.

EURO 2020'deki 4 karşılaşma Amsterdam'da oynanacak Federasyondan yapılan açıklamada, üç grup karşılaşması ile bir çeyrek final müsabakasının Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da yapılacağı belirtildi.Hollanda'nın EURO 2020 Direktörü Gijs de Jong, şampiyonadaki ev sahipliği statülerinin onaylanmasından dolayı memnun olduklarını kaydetti.UEFA, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'yi koronavirüs salgını sebebiyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.Ceferin, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) 11 Haziran 2021’de başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi. pic.twitter.com/iBJLn2Sczj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2020