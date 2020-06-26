FIFA’dan federasyonlara dev destek paketi

FIFA’dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1’er, konfederasyonlara 2’şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500’er bin dolar verileceği belirtildi.
Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35’i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA’nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.
Ceferin, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) 11 Haziran 2021’de başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi. pic.twitter.com/iBJLn2Sczj
Ceferin, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2020) 11 Haziran 2021’de başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi. pic.twitter.com/iBJLn2Sczj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2020
Yorum