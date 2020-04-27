FIFA’dan oyuncu değişikliğini 5’e çıkarma önerisi

Koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol dururken, bazı ülkelerde mayıs ayı itibariyle liglerin başlayacağı açıklandı. Türkiye’de de liglerin 12 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor.
Dünya futbolunun patronu FIFA, yeni dönemde alınacak önlemler kapsamında oyun kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Maçlarda yapılan değişiklik sayısının 3’ten 5’e çıkmasını gündemine alan FIFA, bu konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
- Teklif Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun raporuna tabi olacak. Ayrıca federasyonlar da bu uygulamaya geçip geçmeme konusunda inisiyatif kullanacak.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı: "Belçika ve Hollanda liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor. Bu liglerde Avrupa kupalarına katılacak takımları UEFA belirleyecek." pic.twitter.com/44busETVWO
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı: "Belçika ve Hollanda liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor. Bu liglerde Avrupa kupalarına katılacak takımları UEFA belirleyecek." pic.twitter.com/44busETVWO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 25, 2020
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