Fikret Orman yeniden aday
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Fikret Orman yeniden aday

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.

Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.

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