Fikret Orman yeniden aday

Fikret Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.
Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak. pic.twitter.com/WZvDzVg4aN
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak. pic.twitter.com/WZvDzVg4aN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Ağustos 2019
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