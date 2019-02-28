Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi konusunda, "Kulübümüz bununla alakalı resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim" dedi.

Orman, "Şenol Güneş Haziran'a kadar Beşiktaş'ın başında mı olacak" sorusuna ise "Tabii ki..." karşılığını verdi.

Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi Mart ayında zorunlu olarak milli takımla maçlara çıkacak olan teknik direktörleri için olağanüstü toplantı kararı aldı.Beşiktaş yönetiminin bu gelişmeler ışığında Şenol Güneş ile karşılıklı olarak el sıkışarak yollarını ayırmayı tartışacağı ve alınacak karara göre resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.Siyah beyazlı camiada genel kanı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edilmesi. Sezon sonunda ise yapılacak başkanlık seçimi sonrasında takımı emanet edilecek ismin belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler ise Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Slaven Bilic.Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacakŞenol Güneş Milli Takım'a geri döndü