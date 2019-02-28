Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in haziran ayına kadar siyah-beyazlı takımın başında olacağını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi konusunda, "Kulübümüz bununla alakalı resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim" dedi.
Orman, "Şenol Güneş Haziran'a kadar Beşiktaş'ın başında mı olacak" sorusuna ise "Tabii ki..." karşılığını verdi.
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