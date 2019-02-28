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Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in haziran ayına kadar siyah-beyazlı takımın başında olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Orman.

Fikret Orman.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi konusunda, "Kulübümüz bununla alakalı resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim" dedi.

Orman, "Şenol Güneş Haziran'a kadar Beşiktaş'ın başında mı olacak" sorusuna ise "Tabii ki..." karşılığını verdi.

Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek

Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi Mart ayında zorunlu olarak milli takımla maçlara çıkacak olan teknik direktörleri için olağanüstü toplantı kararı aldı.Beşiktaş yönetiminin bu gelişmeler ışığında Şenol Güneş ile karşılıklı olarak el sıkışarak yollarını ayırmayı tartışacağı ve alınacak karara göre resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.Siyah beyazlı camiada genel kanı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti ile devam edilmesi. Sezon sonunda ise yapılacak başkanlık seçimi sonrasında takımı emanet edilecek ismin belirlenmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler ise Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Slaven Bilic.Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacakŞenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Şenol Güneş&#39;in Milli Takım karnesi;🏟43 maç✅20 galibiyet⛔11 beraberlik❌12 mağlubiyet⚽Atılan gol: 61🥅Yenilen gol: 41🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019 Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak

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