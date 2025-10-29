Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

Selin Adalı da kadroda yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
Pasör:
Dilay Özdemir, Eda Kafkas
Pasör çaprazı:
Defne Başyolcu
Orta oyuncu:
Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy
Smaçör:
Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk
Libero:
Selin Adalı
Maç programı
4 Kasım Salı
16.00 Türkiye-İran
6 Kasım Perşembe
16.00 Türkiye-Afganistan
9 Kasım Pazar
16.00 Türkiye-Azerbaycan
11 Kasım Salı
13.00 Türkiye-Tacikistan
