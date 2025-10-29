Yeni Şafak
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

14:0629/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Selin Adalı da kadroda yer aldı.
Selin Adalı da kadroda yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.


Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:


Pasör:
Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı:
Defne Başyolcu

Orta oyuncu:
Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör:
Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero:
Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı

16.00 Türkiye-İran


6 Kasım Perşembe

16.00 Türkiye-Afganistan


9 Kasım Pazar

16.00 Türkiye-Azerbaycan


11 Kasım Salı

13.00 Türkiye-Tacikistan




#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Suudi Arabistan
#İslami Dayanışma Oyunları
