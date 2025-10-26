Yeni Şafak
Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak yağdı

18:3026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
AA
Filistinli çocuklar için sahaya atılan oyuncaklar.
Filistinli çocuklar için sahaya atılan oyuncaklar.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor maçında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken İsrail'in Gazze'deki soykırımına da dikkat çekildi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma öncesi tribünlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtılırken 10. Yıl Marşı çalındı.


Filistinli çocuklar, karşılaşma öncesindeki seremonide futbolcularla sahaya çıktı.


Gençlerbirliği taraftarı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek amacıyla tribünde Filistin bayrağıyla "Free Palestine" yazılı pankart açtı.


Filistinli çocuklara gönderilmesi için koltuklara bırakılan peluş oyuncakları sahaya atan kırmızı-siyahlı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı da attı.





#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Filistin
