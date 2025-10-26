Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan müsabakanın özel misafirleri de vardı. Filistinli çocuklar, RAMS Park’ta yapılan bu mücadeleyi tribünden takip etti. Çocuklar ayrıca seremoniye de futbolcularla birlikte çıktı.
İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı. Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz" anonsu yapıldı.
