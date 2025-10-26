Yeni Şafak
Filistinli çocuklar RAMS Park'ta

17:5026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Filsitinli çocuklar seremonide futbolcuların önünde yer aldı.
Filsitinli çocuklar seremonide futbolcuların önünde yer aldı.

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan müsabakanın özel misafirleri de vardı. Filistinli çocuklar, RAMS Park’ta yapılan bu mücadeleyi tribünden takip etti. Çocuklar ayrıca seremoniye de futbolcularla birlikte çıktı.

Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.


İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı. Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz" anonsu yapıldı.


Filistinli çocuklar, RAMS Park’ta yapılan bu mücadeleyi tribünden takip etti.






