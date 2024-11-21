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Fırtına Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Fırtına Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

19:4021/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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