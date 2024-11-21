Fırtına Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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