Fırtına Avrupa'da yenilmezler arasında

Süper Lig’deki son maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, aynı zamanda Avrupa’nın 5 büyük ligindeki yenilgisiz 3 takımdan biri konumunda bulunuyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A olmak üzere Avrupa’nın beş büyük liginde 7 Kasım itibarıyla Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

24 dış saha maçında 52 puan

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6’ncı haftasında İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, sonraki 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet ve 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı.

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En uzun galibiyet serisi

Süper Lig’de son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan tek takım oldu. Ligde üst sıralarda bulunan takımlardan Hatayspor 4, Alanyaspor 3, Beşiktaş 3, Konyaspor 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3’er maçlık seri yakalayabildi.

Galibiyete rekor prim

Beşiktaş’ı yenerek rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor’da futbolcular aldıkları başarılı sonuçların ekonomik olarak da karşılığını alıyor. Daha önce Fenerbahçe galibiyetinden sonra futbolculara ödenen kişi başı 100 bin lira prim Beşiktaş maçında 105 bin lira olarak belirlendi. Maçın primleri bugün futbolcuların hesaplarına yatacak.

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