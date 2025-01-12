Fırtına evinde seri peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak. Ligde geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Antalyaspor maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

EVİNDE 2 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig’de bu sezon aradığını bulamayan Trabzonspor, son maçlarda evinde sergilediği performansla ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, iç sahada yaptığı son 2 resmi maçını kazanarak sahadan 3'e puanla ayrılmasını bildi. Karadeniz ekibi, geçen hafta Süper Lig’de sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u tek golle geçerken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise yine evinde konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0’la geçti. Bordo-mavililer bugün de kazanarak sahasında resmi maçlarda yakaladığı serisini devam ettirmek istiyor.

DRAGUŞ VE ARİF YOK

Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından tedavi gördüğü İspanya’dan dönen ve takımla çalışmalara başlayan Savic’in yanı sıra Okay, Hüseyin, ve Serkan da tamamen iyileşti. Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Samsunspor maçında oynamayan Mendy bugün sahada olacak. Bordo-mavililerde sakat Draguş'un dışında sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Arif Boşluk dün kadrodan çıkarıldı. Antalyaspor’da ise Veysel Sarı kart cezalısı. Erdoğan, Soner, Burak, Safuri, Emre ve Milosevic ise sakatlıkları bulunan isimler arasında.











