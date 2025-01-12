Kartal uçuşa geçti

Süper Lig'de sıkıntılı zamanlar geçiren Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkan olarak iç sahada çıktığı ilk maçta Bodrum FK'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, yönetimin değişmesi ile takımda da bir hareket bekliyordu. Yeni teknik direktör gelmediği ve transferi dönemi açılmadığı için, Serdar Topraktepe mevcut kadrodan bölge değişiklikleri yaparak yeni bir 11 çıkarmıştı. En dikkat çekici yan Mario'nun İmmobile'nin arkasında oynamasıydı. Belli ki Beşiktaş'ın niyeti, en çok eleştiri aldığı nokta olan ileri uçta çoğalamama ve hücum pres yapamama konusunu ortadan kaldırmaktı. Yerleşim, diğer maçlara göre daha önde kurulsa da, pozisyon üretme konusu yine sıkıntılıydı. Uzun süredir orta sahadaki Rafa Silva ve Muçi kanatlara kaçıyor. Bu durum şu ana kadar sonuç vermedi. Rafa'yı ya da Muçi'yi merkezden koparmamak gerekiyor. Bodrum FK maçının ilk bölümü de tıpkı diğer maçlarda olduğu gibi çok kısa geçti. Volkan Demirel'in savunmayı kalabalık tutması zaten oyun açmakta zorlanan Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştırdı. Bu süreçte Bodrum FK, 3 tehlikeli atak oluştururken yine Mert Günok sahnedeydi. Beşiktaş ise ilk yarının sonuna doğru açıldı. Muçi ile başlayan atak, Rafa Silva'nın ortası ve Ndour'un kafasıyla, golle sonuçlandı. Yine sağ tarafı etkili kullanan siyah-beyazlılar, Onur'un getirip ortaya çevirdiği topa İmmobile'nin dokunmasıyla farkı ikiye çıkardı.