Kartal uçuşa geçti

Hafta içi Türkiye Kupası'nda Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Bodrum FK’yı konuk etti. Rakibini Ndour ve İmmobile’nin ilk yarıdaki golleriyle mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Puşcaş'ın uzatmadaki golü ise Bodrum'a puan getirmedi.
Süper Lig'de sıkıntılı zamanlar geçiren Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkan olarak iç sahada çıktığı ilk maçta Bodrum FK'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, yönetimin değişmesi ile takımda da bir hareket bekliyordu. Yeni teknik direktör gelmediği ve transferi dönemi açılmadığı için, Serdar Topraktepe mevcut kadrodan bölge değişiklikleri yaparak yeni bir 11 çıkarmıştı. En dikkat çekici yan Mario'nun İmmobile'nin arkasında oynamasıydı. Belli ki Beşiktaş'ın niyeti, en çok eleştiri aldığı nokta olan ileri uçta çoğalamama ve hücum pres yapamama konusunu ortadan kaldırmaktı. Yerleşim, diğer maçlara göre daha önde kurulsa da, pozisyon üretme konusu yine sıkıntılıydı. Uzun süredir orta sahadaki Rafa Silva ve Muçi kanatlara kaçıyor. Bu durum şu ana kadar sonuç vermedi. Rafa'yı ya da Muçi'yi merkezden koparmamak gerekiyor. Bodrum FK maçının ilk bölümü de tıpkı diğer maçlarda olduğu gibi çok kısa geçti. Volkan Demirel'in savunmayı kalabalık tutması zaten oyun açmakta zorlanan Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştırdı. Bu süreçte Bodrum FK, 3 tehlikeli atak oluştururken yine Mert Günok sahnedeydi. Beşiktaş ise ilk yarının sonuna doğru açıldı. Muçi ile başlayan atak, Rafa Silva'nın ortası ve Ndour'un kafasıyla, golle sonuçlandı. Yine sağ tarafı etkili kullanan siyah-beyazlılar, Onur'un getirip ortaya çevirdiği topa İmmobile'nin dokunmasıyla farkı ikiye çıkardı.
KAZANARAK DEVAM ETMEK ÖNEMLİ
İkinci yarıda roller değişti. Bu kez Beşiktaş kontraatağı tercih etti. Bu da geçen sezondan oluşan alışkanlık. Yenebilecek erken bir gol, kırılgan takımda işleri tersine çevirebilirdi. Bodrum'un uzatmada bulduğu gol ancak farkı bire indirebildi. Beşiktaş'ın bu haftaları bu formsuzlukla kazanarak geçmesi önemli. Çünkü bu takıma teknik direktör ve takviyeler gelecek. Ligin geri kalanını Avrupa hedefi ile oynamak gerekiyor. Bunun da yolu kazanarak devam etmekten geçiyor.
İmmobile 10’a ulaştı
- Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, 15. lig maçında 10. golünü kaydetti. Son golünü 14. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kaydeden İmmobile, Avrupa Ligi elemelerinde 2 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşarken, sezon başında oynanan Süper Kupa’da da yine 2 gol atmıştı.
Eksiklerimizi gidereceğiz
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, maçı değerlendirdi. Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda kontrolü rakibe verdik, çıkamadık. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız." dedi. Çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren Okta, "Tercih hataları, top kayıpları yaptık, bunlar kalemizde pozisyon oldu. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz." ifadesini kullandı.
Fernandes korkuttu
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Gedson Fernandes müsabakanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşadığı bir hava mücadelesinde başına aldığı darbeyle yerde kalan 26 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Ayağa kalkmakta zorlanan Gedson, beyin sarsıntısı sebebiyle mücadeleye devam edemeyerek yerini Musrati’ye bıraktı. Hastaneye götürülerek tomografisi çekilen Gedson’da patolojik bir bulguya rastlanmazken, bir süre tedbir amaçlı gözlem altında tutuldu.
Taraftar ilgi göstermedi
Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalarak beklentileri karşılayamayan Beşiktaş’ın, Bodrum FK ile oynadığı dünkü maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı takıma destek için TÜPRAŞ Stadı’na gelen az sayıdaki siyah-beyazlı taraftarlar, buna rağmen maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Tribünlerin boş kalmasında yağmur da etkili oldu. Maç sırasında süren yağış nedeniyle oyuncular da zaman zaman zor anlar yaşadı.