Fırtına hazır kıta

Lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor’da futbolcular evlerinde veya ikişerli olarak tesislere gidip verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tarafından temin edilen ekipmanlarla çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takımda bu çalışmalar tek merkezden koordine ediliyor.
Ali Kemal YazıcıYeni Şafak
Liglerin başlaması konusunda belirsizlik devam ederken Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçlar yarın başlayacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Teknik heyetin verdiği programlar dahilinde futbolcuların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çimşir, “Tesislerimizde de hijyen bakımından tüm önlemler alındı ve bu konuda özel görevlendirilmiş personel her gün çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcularımızın bu gelişmeler nedeniyle öncelikle psikolojisinin iyi olmasına özen gösteriyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız verdiğimiz program dahilinde evlerine çalışıyor. Bunun yanı sıra tesislere gelip saha çalışması yapan arkadaşlarımız da var. Tabi ki takım halinde çalışamıyor olmamızın dezavantajı var fakat her futbolcu arkadaşımız maçlar yarın başlayacakmış gibi hazır” dedi.
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