Fırtına hızlı başladı: Transfer çalışmaları tam gaz sürüyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelere başlarken, dün Joao Pereira ile sözleşme imzaladı ve Bilal Başacıkoğlu ile Majid Hosseini’nin opsiyonlarını kullandı. Jose Sosa ve Filip Novak ile de görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, Ndiaye’nin de Stoke City’den yeniden kiralanması için çalışmalar yapılacak. Trabzonspor, dün Pereira’nın sözleşmesini uzatırken, imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Bilal ve Hosseini’nin sözleşmelerinden doğan opsiyon hakkını kullandık. Temel prensibimiz kadro yapımızı muhafaza etmek. Kesinlikle ve kesinlikle Jose Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun” dedi.

NOVAK’IN MENAJERİNE TAVİZ YOK

İç transfer görüşmelerini sürdüren Trabzonspor’un çabalarına rağmen Novak’ın menajerinin her görüşmede farklı sorunlar çıkarttığı bildirildi. Novak, bordo-mavili takıma ilk transfer olduğunda 200 bin Euro ödenen menajerlik şirketinin bu kez 500 bin Euro komisyon istediği kaydedildi. Menajeri daha önce olduğu gibi 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’ye önerirken, Çek sol bek ise Trabzonspor’da kalmak istiyor. Novak’ı elinde tutmak isteyen yönetim, menajerine taviz vermek istemiyor. Bordo-mavililer iç transferi bitirdikten sonra Ndiaye’nin de Stoke City’den yeniden kiralanması için de çaba sarf ediliyor.

İmzalar KAP’a bildirildi

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini bir yıl daha uzatttı. Bordo-mavililer, Pereira, Hosseini ve Bilal Başakçıoğlu’nun sözleşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllığına anlaşılan Pereira’ya 500 bin Euro garanti ücret, menajerlik bedeli olarak da 25 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Opsiyonu kullanılan Hosseini’ye 2020/21 sezonu için 600 bin Euro garanti ücret ödeneceği, Bilal’e ise 2020/21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL, 2021/22 futbol sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Balıkesirsporlu Aly Malle Trabzonspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Dağlı, forvet Rahmi Anıl Başaran’ın transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirterek. “Aly Malle’nin Udinese’de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandık. Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık” dedi. Udinese’den Balıkesirspor’a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.