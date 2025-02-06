Fırtına İskenderun’u geçemedi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 2. Lig Beyaz grup temsilcisi İskenderunspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak puanını 4 yaptı ve gruptan çıkma adına avantaj yakaladı. Sahanın zemini her iki takımın oyununu olumsuz etkilerken, Trabzonspor farklı bir kadro ile çıktığı karşılaşmada topa ve oyuna sahip olan taraftı. Savunma güvenliğini ön planda tutup hızlı ataklarla pozisyon üretmeye çalışan rakibi karşısında çok adamla hücuma çıkan bordo-mavili takım 11. dakikada Cham ile gole yaklaşsa da savunma tehlikeyi önledi. 27. dakikada savunmada kazandığı topla hızlı çıkan ev sahibi takım Muhammet Beşir ile 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra tüm hatları ile rakip kale alanına yüklenen Trabzonspor, 42. dakikada Cihan ile gole yaklaştı fakat genç oyuncunun vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

İKİ KEZ GERİDEN GELDİ

İkinci yarıya tüm hatları ile gol arayarak başlayan Trabzonspor, 50. dakikada Batagov ile 1-1’lik eşitliği sağladı. Bordo-mavililer, 55’te savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda kaleci Taha’nın da hatası sonucu Muhammet Beşir’in golüne engel olamadı ve 2-1 geriye düştü. Trabzonspor, 70’te Enis Destan'ın kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı. 78’de Banza’nın kafa vuruşunda Ahmet topu çizgiden çıkartırken, son dakikaları pozisyon zenginliğinde geçen maç 2-2 sona erdi.

Zubkov sahne aldı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Zubkov, kupadaki İskenderunspor maçında ilk kez bordo- mavili formayı giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Ukraynalı futbolcu, ikinci yarının başında Cham yerine oyuna dahil oldu. Maça 11'de başlayan Danylo Sikan, ise 90. dakikada yerini Hüseyin Türkmen’e bıraktı. 23 yaşındaki oyuncu, 70’te Enis Destan'ın golünde asisti yaptı.

Savaşa çıkmış gibiydiler

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Batagov,"Zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi. Bir maçımız daha var, kazanıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz" dedi. Mendy ise saha koşullarının çok kötü olduğunu ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kazanmak için geldik ama 2 puan bıraktık

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor'la deplasmanda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek dönüyoruz. Kazanmak için gerekli pozisyonları da bulduk. Rakibin oyun tarzını bilmemize rağmen iki tane hatalı gol yedik. Rakibin kendi sahasında kapanıp kazandığı toplarla hızlı çıkma yapısını uyguladığını düşünüyorum. Biz hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada basit hatalar yaptık. Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Rakibi tebrik ediyorum. Kayıp 2 puanın dışında moral olarak da etkilendiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



