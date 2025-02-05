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Mario Lemina İstanbul'a geldi: Taraftarlara mesaj verdi

Mario Lemina İstanbul'a geldi: Taraftarlara mesaj verdi

19:265/02/2025, среда
G: 5/02/2025, среда
Yeni Şafak
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Mario Lemina
Mario Lemina

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Gabonlu orta saha Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Açıklamalarda bulunan Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum." dedi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.


Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." diye konuştu.






#Galatasaray
#Mario Lemina
#Transfer

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