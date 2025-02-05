Galatasaray yeni stoperini buldu: Sanchez'in vatandaşı geliyor

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, Alvaro Morata ve Mario Lemina transferlerinin ardından bir futbolcuyu daha bitiriyor.





Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'nın transferinde mutlu sona ulaştı.





GALATASARAY CUESTA'YI KADROSUNA KATIYOR

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü anlaşmanın 3.5 yıllık olması planlandığı öğrenildi.

CARLOS CUESTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta, Belçika'nın KRC Genk kulübünde forma giymektedir. Defans oyuncusu olarak görev yapan Cuesta, 1,79 boyunda sağ ayağını kullanmaktadır.

Carlos Cuesta, 14 Eylül 1999 doğumlu olup 25 yaşındadır. Futbol kariyerine Kolombiya'da başladıktan sonra Genk'e transfer oldu. Genk'teki performansı ile dikkat çeken Cuesta, Kolombiya Milli Takımı'na davet edildi. 25 yaşındaki stoper oyuncusu 21 kez milli formayı terletti.



















