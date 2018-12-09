Fırtına koptu zirveye koşuyor: 3-0

Evinde Atiker Konyaspor’u konuk eden Trabzonspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ve Kayserispor’un ardından Konya’yı da deviren bordo-mavililer, üst üste üçüncü galibiyetini alarak bu sezon bir ilke imza attı. 25’te korner atışından gelen ve savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Skubic’in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta çıktı. 45’te Sosa’nın pasında, ceza yayı yakınında rakibinden sıyrılan Rodallega’nın sert şutu auta gitti.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

48’de Abdülkadir’in sağdan ortasında top müsait pozisyondaki Rodallega’nın arkasına düştü. Boşta kalan topu Novak tamamladı. Konyaspor savunması son anda çıkardı. 57’de Jevtovic’in ceza alanı önünden sert şutunu Uğurcan önce sektirdi, topa haraketlenen Jahovic’in hemen önünde kontrol etti. 71. dakikada Abdülkadir’in yerde kaldığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. VAR’a da başvuran Kalkavan, kararını değiştirmedi. 76’da Rodallega takımını öne geçirdi: 1-0. Bordo-mavililer, 1 dakika sonra farkı 2’ye taşıdı. Sağ kanatta topu alan Abdülkadir, kale önüne yerden ortaladı. Topa dokunan Ekuban, ağları buldu: 2-0. 89. dakikada rakibi çıkarken orta alanda topu kapan Onazi, yaklaşık 25 metre topu sürerek skoru ilan etti: 3-0.

Onazi golle döndü

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Onazi, dün geceki Konya maçında skoru ilan eden isim oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Ogenyi Onazi, Atiker Konyaspor mücadelesiyle takımdaki yerini aldı. Ligde son olarak 13’üncü haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyen ve geçtiğimiz haftaki Kayserispor karşılaşmasını kaçıran Onazi, ligde bir maç aradan sonra Atiker Konyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkarken golle geri döndü.

Ekuban seriye bağladı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı ilk sekiz maçta bir gol atan Ekuban, son iki haftada iki gol kaydetti.

Soyunma odasında galibiyet sevinci

Bordo-mavili futbolcular, Konyaspor karşısında aldıkları net galibiyeti soyunma odasında hep birlikte kutladı.



Karaman: Gençlerle geleceğe güvenle bakıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takım içindeki sakatlıklara rağmen sahada özverili bir takım olarak mücadele ettiklerini belirten karaman, “İçeride de ifade ettim sahada özverili oyuncu grubu vardı. Özverili ve genç oyuncuları görünce geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Takımın yarısı özveri ile çıktı sahaya ve sonucunda güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum” dedi. Maç öncesi oyuncuların karşılaşmada sahada olma isteğinden bahseden Karaman, ”Ogenyi Onazi 12 gün, Jose Sosa 7-8 gün, Abdulkadir Ömür 8 gün takımla birlikte çalışamadı. Abdulkadir, öğlen konrol antremanlarını yaptırıp ağrısını biraz hissetmesine rağmen ‘Hocam, ben oynamak istiyorum’ dedi, Yusuf Yazıcı serumla sahaya çıktı. Yani bu oyuncuların hepsi bir karakter ve sağlam duruş ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

Görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimli olağanüstü kongrede yeniden göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimde görev dağlımı şu şekilde oluştu: Ahmet Ali Ağaoğlu (Başkan), Mehmet Yiğit Alp (Asbaşkan), Ertuğrul Doğan (Başkan Yardımcısı), Önder Bülbüloğlu (Başkan Yardımcısı), Müminhan Bilgin (Başkan Yardımcısı), Emin Kahraman (Başkan Yardımcısı-Genel Sayman), Ömer Sağıroğlu (Genel Sekreter), Haluk Şahin (Futbol Şubesi-1461 Trabzon ve Altyapı Kordinatörü), Özer Bayraktar (Futbol Şubesi- 1461 Trabzon ve Alt Yapı SorumlusuStadyum Koordinatörü), Serdar Ekrem Şirin (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü), Yalçın Orhan (TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü), Ahmet Fikret Gökhan (Dış İlişkiler Sorumlusu), Yusuf Hayırlıoğlu (Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü), Sertaç Güven (Personel ve Projeler Koordinatörü), Yaşar Kibar Güven (Sağlık Kurulu Başkanı), Zafer Göktaş (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kemal Ertürk (Genel Sekreter Yardımcısı), Dursun Ali Sakarya (TS Club ve Tesisler Sorumlusu), Tuncay Uzunal (Taraftar Sorumlusu), Lokman Sadıklar (İdari İşler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu), Eda Lermi Zorer (Hukuk İşleri Sorumlusu).

3 maç sürpriz değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Sahada yer alan isimlerin oynadıkları futboldan keyif alınca, oyun iyi olunca bunun skora da yansıdığını belirten Ağaoğlu, “Oyundan keyif almak önemli. Oyun iyi olunca galibiyet gelir. Bu Trabzonspor arka arkaya 3 maç alması sürpriz değil, neden 9 karşılaşma olmasın. Takımın yarısı sakattı ama bunu kimse bilmiyor ama. Bizde yabancı oyuncu yok, hepimiz Trabzonsporluyuz” diye konuştu.

Abdülkadir kendini aştı

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Konyaspor karşısında bu sezon Süper Lig’de en fazla çalım attığı (5) ve ikili mücadele kazandığı (12) maçı oynadı.