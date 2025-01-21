Fırtına seriye bağladı

Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 20. Haftasının kapanış maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor’u 4-0 yenerek gol dahi yemeden kazanma serisini sürdürdü. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer ön alan baskısı ile rakibinin çıkışını engellerken, 6. dakikada kazanılan serbest vuruşta son haftaların asist oyuncusu Visca’nın servisinde Batahov’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Takım savunmasına öncelik verip ikinci bölgede kazandığı toplarla hücum organizasyonu geliştiren Trabzonspor, 14'te Mendy’in ortasında Banza’nın kafa golü ile skoru 2-0 yaptı. 2 farklı öne geçtikten sonra set savunması ile rakibini karşılayan bordo-mavili takım, hızlı geçişlerle farkı arttırmaya çalıştı ve 31. dakikada böyle bir atakla Ozan Tufan ile skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarının hemen başında Trabzonspor’un kazandığı penaltı atışında sahalarda görülmeyen bir diyalog yaşandı. 46. dakikada Visca’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda tribünler kaptan ve kaleci Uğurcan’ın atışı kullanması için tezahürat yaptı. Topun başına geçen Uğurcan’ın atışı kullanmasına Sivassporlu futbolcuların yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş otoritesini göstererek izin vermedi. Atışı kullanan Banza’nın vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi. Sivasspor karşısında topa hakim olarak oyunu ve skoru tutan Trabzonspor, 86, dakikada Lundstram'ın attığı golle maçı 4-0 kazanarak 2'si lig, 1'i kupa olmak üzere galibiyet serisini sürdürdü.

Kazanırken ders çıkarmak önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız." dedi.

TRANSFERLER OLACAK

Transfer sorusuna cevap veren deneyimli çalıştırıcı, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir oyuncumuz kesin, iki hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin" ifadelerini kullandı.

Gurur duyuyorum

Trabzonspor'un ilk golünü atan Arseniy Batahov, "Bu takımda ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu" dedi. Ukraynalı oyuncu, ülkesi Shakhtar Donetsk'de oynayan Danylo Sikan'ın Trabzonspor'a gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Galiba Evet" cevabını verdi.

Uğurcan 2. kez baba oldu

Trabzonspor'da 3 gün önce Umut Güneş ilk kez baba olurken, oğluna Kara adı verildi. Dün de kaleci Uğurcan Çakır, 2. kez baba oldu. milli kalecinin kızına Elis adı verildiği açımlandı. Trabzonspor’un 47. dakikada kazandığı penaltıyı Uğurcan kullanmak isterken, Sivassporlular ve teknik direktör Şenol Güneş karşı çıktı. Topun başına gelen Banza ise penaltıyı kaçırdı.







