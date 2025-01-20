Fırtına seriye başlamak istiyor

Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, bugün evinde Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer kazanırsa 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı. Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bordo-mavililerde Draguş ve Arif Boşluk ise sakat.

SON SERİ GEÇEN SEZONDU

Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı. Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı. Trabzonspor, Sivasspor'u yenerse 238 gün sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında aradığı çıkışı yakalamak adına sadece galibiyet düşünüyor.

Savic riske edilmeyecek

Trabzonspor’da uzun süren sakatlığını atlatan ve takıma geri dönen Karadağlı stoper Savic’in bugünkü maçın geniş kadrosunda yer alması ancak mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. 34 yaşındaki oyuncunun riske edilmek istenmediği kaydedildi. Savic'in, 1 Şubat’ta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

Zubkov imzaya yakın

Ukrayna basını, Trabzonspor'un peşinde olduğu Shakhtar Donetsk'in kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için kulübüyle anlaştığını öne sürdü. Yapılan haberlerde bir kaç gün içinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Evinde geçit vermiyor

Süper Lig'in 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 maça çıkan Trabzonspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak yakaladığı performansla dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu sezon şu ana kadar hanesine 22 puan yazdırırken, bunların 18'ini iç sahada yaptıkları karşılaşmalarda topladı.











