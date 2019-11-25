SÜPER LİG

Fırtına sert esiyor

MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti. Öte yandan bordo-mavililer, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011’den sonraki en golcü dönemini yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo-mavili takım

Bordo-mavili takım

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahas­ında Alanyaspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavililer puanını 22’e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti. Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı.

EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-2013 sezonunda 13 gol, 2013-2014 sezonunda 15 gol, 2014-2015 sezonunda 20 gol, 2015-2016 sezonunda 15 gol, 2016-2017 sezonunda 7 gol, 2017-2018 sezonunda 23 gol, 2018-2019 sezonunda da 19 gol kaydetti. Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’nü 3-0 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu. Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordo-mavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi.

  • Nwakaeme yüz güldürdü
  • Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Başkent’te suskunluğunu bozdu. Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, Ankaragücü maçında gol perdesini 6’da Sörloth ile açtı. Ev sahibi, Faty’nin atılmasıyla 10 kişi kalınca rahatlayan Fırtına, 48’de Yusuf Sarı, 56’da ise Nwakaeme ile farkı açıp 3 puanı kaptı. Ligde son üç maçtır skora etki edemeyen Nwakaeme, Ankara’da kendini buldu. 1 gol atıp, Yusuf Sarı’ya da asist yapan Nijeryalı futbolcu, götü gidişata dur demiş oldu.
  • Sörloth mekan tanımıyor
  • Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gollerine Ankara deplasmanında da devam etti. Bordo-mavili taraftarların ‘Kuzey’in Kralı’ lakabını taktıkları Alexander Sörloth, Ankara’da ağları havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bu sezon Norveç Milli Takımı da dahil olmak üzere forma giydiği toplam 23 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, 6 farklı ülkede, 14 değişik karşılaşmada, 13 farklı takıma karşı skor üretti. Ayrıca Süper Lig’de bu sezon hiçbir oyuncu Sörloth’tan daha fazla (7 gol, 3 asist) gol katkısı yapamadı.
  • Yeni hedef Getafe maçı
  • Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu’nda, İspanyol ekibi Getafe ile sahasında 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Bugünü izinli geçirecek bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Muslera müjdesi
Muslera müjdesi

Galatasaray, yarın Club Brugge ile Avrupa’da ‘tamam’ ya da ‘devam’ niteliği taşıyan maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Cimbom, Brugge ekibi ile Avrupa Ligi’ne gitmek için çekişecek. Uruguay Milli Takımı’ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera, yarın oynanacak olan kritik karşılaşmada kalede olacak. Sağlık Kurulu, Muslera’nın tedavisini yoğun şekilde yaparken, Uruguaylı kaleci de Club Brugge maçına forma giymek istiyor. Muslera’nın Salı günkü maçta kalede olacağı, fedakarlığa imza atarak Club Brugge karşısında sahada olacağı belirtildi. Teknik heyetin de Muslera’ya, Başakşehir karşılaşmasında Brugge maçını düşünerek riske atmadığı ve salı günü kalede Okan’ın değil Uruguaylı kalecinin olacağı öğrenildi. 9 OYUNCUDAN YOKSUNBrugge maçı öncesi, eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılı takım da 4 futbolcu sakatlığı sebebiyle Brugge karşılaşmasında yer alamayacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Akbaba ve Christian Luyindama, sakatlığı sebebiyle maça çıkamayacak. Sakat oyuncuların yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi listesinde yer almıyor. Nzonzi’nin de sarı kart cezalı olması sebebiyle oynayamayacak.Brugge maçına Slovak hakem Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika’nın Club Brugge ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak.Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

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