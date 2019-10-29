Fırtına son anda

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. Haftasının kapanış maçında konuk olduğu Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekibin sayıları Visca (penaltıdan) ve Skrtel’den gelirken, bordo-mavili ekibin gollerini penaltıdan Sturridge ve Sörloth kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor’un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, liderlik şansını da kaçırdı. 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can’ın şutunu Uğurcan harika bir refleksle ayağıyla çıkardı. Dönen topa Crivelli’nin kafa vuruşunu Hüseyin çizgiden kafayla kornere çeldi. 37’de Nwakaeme’nin şutunu Mert çıkardı. Sosa’nın tekrar içeriye çevirdiği topla karambolde buluşan Sörloth’ün şutunu Mert, sağ ayağıyla ikinci şutunu ise savunma çizgiden çıkardı. 60. dakikada Sosa’nın kullandığı kornerde Sörlöth’ün ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu Skrtel’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 61’de penaltı atışını kullanan Sturridge, topu ve Mert’i ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 66’da Uğurcan’ın Crivelli’ye ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Visca, Uğurcan’ın köşeyi tahmin etmesine rağmen topu sağından ağlara gönderdi: 1-1. 71’de Caiçara’nın şutu üst direğe çarpıp auta gitti. 78’de Robinho’nun sert şutunu direk dibinde Uğurcan çeldi. Topu önünde bulan Skrtel sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 90+6’da Yusuf Sarı’nın kullandığı kornerde topa yükselen Sörloth kafayla beraberliği sağladı: 2-2.

Benim için özel bir andı

Başakşehir karşısında Trabzonspor’a beraberliği getiren golü atan Sorloth maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sörloth şöyle konuştu; “Gerçekten benim için özel bir andı. Novak kalecinin çıkışını engellemişti ben de golü attım. Maçın başında Daniel’le ilerde oynamaya çalıştık ancak orta alanda sıkıntılar yaşamaya başlayınca oyun yapısı değişti” dedi.

Sörloth ve Sturridge boş geçmiyor

Trabzonspor’un golcüleri Alexander Sörloth ve Daniel Sturridge, takımlarının gol yükünü çekmeye devam ediyor. Başakşehir maçında bu sezon 6. kez fileleri havalandıran Sörloth, ligde üst üste 4 maç gol sevinci yaşadı. Sturridge ise geçen haftaki Gaziantep FK maçından sonrü üst üste 2. golünü attı. Başakşehir maçında Trabzonspor’un ilk golünü penaltıdan atan Sturridge maç sonrası yaptığı açıklamada, “Takım adına oynamak ve yardımcı olabilmek hoş bir duygu. Genel anlamda rakibimiz biraz daha iyi oynadı. Topun peşinden koşmak zorunda kaldık. Bizim de çok önemli pozisyonlarımız vardı” dedi.

Taraftar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Maça yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, kale arkasında bulunan misafir takım taraftarları için ayrılan tribünde boş yer bırakmazken, bazı taraftarlar da ev sahibi takım taraftarları arasında da maçı takip etti.

Bizim yaşadığımızı kimse yaşamadı



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman sakatlıklara rağmen ellerindeki oyuncu grubuyla en iyi şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Karaman, “Bizim için şu handikap olarak gözüküyor. Golü bulduktan kısa süre sonra gol yiyoruz. Bu bize acı veriyor. Biraz daha belki sakin olsak daha iyi olacak. Genç oyuncularımız var, tecrübeli oyuncularımız var, bu şekilde gideceğiz. Herkes saha içerisinde mücadelenin içinde, kaçak yapmadıklarını görüyorum. Bizim yaşadığımızı kimse yaşamamıştır diye düşünüyorum. Herkes belli bir kadro derinliğine sahip. Mazeret arkasına sığınmak istemiyoruz. Sahaya koyduğumuz futbolcular genç isimler var. Geriye dönük bazı maçlara baktığımızda tabi ki üzülüyorum. Sakatlık yaşayan arkadaşlarımız var onlara üzülüyorum. İnşallah hiç bir takımın başına sakatlıklar gelmez” ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı öğrencilerden



Müsabaka öncesindeki seremonide çalınan İstiklal Marşı, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi ile Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan orkestra tarafından icra edildi.