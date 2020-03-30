Fırtına tedbiri elden bırakmıyor

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Trabzonspor, salgına yakalanmamak için yaklaşık bir ay önce başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, koronavirüs ile mücadeleye virüs Türkiye’de görünmeden önce başladıklarını belirterek önlem almaya devam ettiklerini söyledi. Önlem almaya yaklaşık bir ay önce başladıklarını ve ligin tatil edilmesinden önceki süreci bu önlemler nedeniyle sorunsuz geçirdiklerini belirten Dr. Güven, “Kafile halinde yaptığımız deplasman seyahatleri sıkıntılı olabileceğinden yola çıkarak bu seyahatleri de aldığımız önlemlerle sorunsuz geçirdik” dedi.

Virüs Avrupa’da görülünce önlem almaya başladık