Fırtına tedbiri elden bırakmıyor

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Trabzonspor, salgına yakalanmamak için yaklaşık bir ay önce başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, koronavirüs ile mücadeleye virüs Türkiye’de görünmeden önce başladıklarını belirterek önlem almaya devam ettiklerini söyledi. Önlem almaya yaklaşık bir ay önce başladıklarını ve ligin tatil edilmesinden önceki süreci bu önlemler nedeniyle sorunsuz geçirdiklerini belirten Dr. Güven, “Kafile halinde yaptığımız deplasman seyahatleri sıkıntılı olabileceğinden yola çıkarak bu seyahatleri de aldığımız önlemlerle sorunsuz geçirdik” dedi.
Virüs Avrupa’da görülünce önlem almaya başladık
- Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, virüsün Avrupa’da görülmesinden daha titiz davranmaya başladıklarını söyledi. Bu doğrultuda Gaziantep ve Malatya deplasmanlarında da kendi önlemlerini aldıklarını belirten Güven, “Özel uçakta, konaklayacağımız otelde dezenfektan çalışmalarını takip ettik. Tesislerimizde sadece temizlik ve hijyen koşullarını yerine getiren özel personelimiz var. Fakat tedbiri elden bırakmıyoruz. Alt yapıya sporcularına testlerini yaptıktan sonra izin verdik. Prefosyonel oyuncularımız evlerinde program doğrultusunda antrenman yapıyor. Zaman zaman da tesislerde bireysel saha çalışması yapıyorlar. Trabzonspor’da her şey kontrol altında ve bir sorunumuz yok” diye konuştu.
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