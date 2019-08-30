Fırtına turladı 0-2

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında, 3-1 kazandığı maçın rövanşında, Yunan temsilcisi AEK’yı ağırladı. Bordo-mavililer, Livaja ve Mantalos’un (Pen) gollerine engel olamadı. Temsilcimiz, maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, ilk maçın skor avantajıyla Avrupa Ligi gruplarına kaldı. 24. dakikada savunmada Ivanildo’nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan’ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1. 29. dakikada Obi Mikel’in ceza sahası içinde Mantalos’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan’ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2. 45. dakikada Mantalos’un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria’nın vuruşunda top Uğurcan’dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 47’de ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Sarı, uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top Chyhrynskyi’den geri döndü. 55’te Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılmak isterken top sekerek havalandı ve üst direğe çarparak kornere çıktı. 73’te Abdulkadir Parmak, müthiş bir şut çıkardı ancak kaleci Barkas soluna giden topu uzanarak çelmeyi başardı. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçtan başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer gruplara kaldı.

Karaman’dan 3 değişiklik

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti. Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoperler Hüseyin ve Hosseini ile forvette Sörloth’u, Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi. Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth’un yerine de Obi Mikel 11’de görev yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar, bugün Monaco’da saat 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Sturridge kadroda yok

Trabzonspor’da İngiliz golcü Daniel Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan ve bireysel olarak antrenmanlarla eksikliğini gidermeye çalışan İngiliz futbolcu, kadroya alınmadı. Sturridge’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyemedi.

Dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından AEK yöneticilerine dostluk yemeği verildi. Yemeğe kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AEK Kulübü Başkanı Evangelos Aslanidis ve yöneticiler ile UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı.